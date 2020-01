san marcello – piteglio. “UN TERRITORIO TROPPO A LUNGO ABBANDONATO”

SAN MARCELLO – PITEGLIO. In questi giorni alcuni quotidiani locali hanno riportato l’elenco delle aziende dichiarate fallite per l’anno 2019 nella provincia di Pistoia, sottolineando anche il dato positivo per la montagna che non annovera ditte fallite, ipotizzando per il territorio montano una crisi economica ormai dimenticata.

Vogliamo però segnalare le numerose chiusure di attività commerciali nel Comune di San Marcello Piteglio che hanno cessato l’attività negli ultimi anni.

Purtroppo tale situazione va avanti da troppo tempo perché non esiste un reale aiuto alle aziende in difficoltà da parte dell’amministrazione comunale e soprattutto non vediamo incentivo allo sviluppo del turismo che darebbe sicuramente nuova linfa vitale alle attività.

Recentemente è stato proposta dal gruppo di opposizione l’applicazione del baratto amministrativo che porterà certamente degli sgravi fiscali ai titolari di azienda, ma non è sufficiente se il comune non crea dei servizi adeguati sul territorio per permettere alla gente di visitare ed innamorarsi della bellezza delle nostre montagne.

Attualmente abbiamo delle strade comunali e provinciali in condizioni disastrose, una sanità che non è in grado di soddisfare le esigenze dei residenti, figuriamoci di eventuali turisti, per non parlare poi delle scarse iniziative realizzate dal comune e di conseguenza spesso delegate ad enti quali comitati e pro loco con le forti difficoltà economiche e burocratiche che devono sostenere.

Chiediamo maggiore attenzione per un territorio troppo a lungo abbandonato a se stesso ed al quale non viene data la giusta valorizzazione.

Luca Davagni (portavoce circolo “Fratelli D’Italia” San Marcello Piteglio)

Venusia Ducci (consigliera comunale “Futuro Civico” San Marcello Piteglio)