san marcello piteglio. «UNA COALIZIONE NATA “CONTRO” E NON “PER”»

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Marco Poli a commento dell’uscita del Comitato cittadini San Marcello Piteglio dalla lista civica Prospettiva Futuro

SAN MARCELLO-PITEGLIO. Dopo l’uscita della seconda componente civica dalla lista prospettiva futuro (il cosiddetto cdx), mi sento in dovere di parlare anche solo per gli insulti, derisioni e perfino un tentativo di intimidazione ricevuti per la decisione di non sostenere tale lista.

Il tempo compensa sempre le cose e quanto successo conferma che le mie scelte (ma anche di altri) erano giuste. Chi non ha aderito a quella coalizione, nata principalmente “contro” e non “per” , ha semplicemente visto più lungo di altri, che forse meritavano di essere ascoltati di più.

L’unica cosa su cui non concordo col comitato cittadini, riguarda la precedente minoranza, che era molto migliore di questa, che non è ne è l’altezza (come dissi a suo tempo).

Ma già il fatto che si parli di “opposizione” e non di “minoranza”, dimostra che il comitato deve ancora maturare politicamente.

Marco Poli