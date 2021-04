san marcello-piteglio. VENTURI (FDI): “C’È IL RISCHIO DI PERDERE IL PEDIATRA IN MONTAGNA?”

“Chiediamo chiarimenti sulla situazione e più attenzione per la nostra montagna perché le persone che la vivono, hanno tutto il diritto di avere i servizi essenziali”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Alcuni giorni fa i genitori della montagna hanno ricevuto un messaggio con il quale venivano informati che la loro pediatra si sarebbe trasferita a Pistoia a lavorare.

Adesso le famiglie dovranno scegliere per i propri figli un nuovo pediatra di Pistoia. La dottoressa continuerà a svolgere attività di consulenza pediatrica ambulatoriale in montagna, ma solo un giorno a settimana e per poche ore.

Anche in condizioni di normalità la carenza di pediatri sarebbe certamente un grave problema per il nostro territorio e lo è ancor più in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.

Basti pensare che è il pediatra a dover prescrivere il tampone ai bambini che presentano sintomi influenzali o che sono venuti a contatto con sospetti positivi al covid ed un pediatra che si reca in montagna con così poca frequenza, può generare problemi nella gestione dell’emergenza.

È molto importante che il tampone sia eseguito tempestivamente per evitare ritardi nel reinserimento scolastico del bambino e nel rientro a lavoro dei genitori.

Inoltre una diagnosi tardiva può generare un ritardo nella cura che può essere pericolosa per la salute dell’intera famiglia.

Dato che il servizio di consultorio pediatrico è provvisorio, ci domandiamo cosa accadrà tra qualche mese se non venisse trovato il sostituto: c’è il rischio di perdere il pediatra in montagna?

Chiediamo chiarimenti sulla situazione e più attenzione per la nostra montagna perché le persone che la vivono, hanno tutto il diritto di avere i servizi essenziali.

Chiara Venturi

Portavoce Fratelli D’Italia San Marcello Piteglio

