san marcello-piteglio. VIA PRATORSI E VIA DEL TESO. PRESTO I LAVORI DI ASFALTATURA

SAN MARCELLO-PITEGLIO. Le due strade comunali che conducono all’ex stazione sciistica di Pratorsi, sopra Gavinana e a quella del Teso, sopra Maresca, punti di accesso ottimali per effettuare escursioni sui crinali dell’Alto Appennino pistoiese, saranno riasfaltate.

Le nevicate di inizio anno, il gelo e il conseguente passaggio dei mezzi spalaneve ne avevano infatti ulteriormente compromesso il fondo stradale già in precarie condizioni.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio c’è quelle di appaltare i lavori in due distinti lotti su cui stendere su ciascuno circa 900 tonnellate di catrame, per un importo stanziato totale di 300 mila euro.

Il tratto di strada interessato ai lavori di via Pratorsi inizia da Pian dei Termini, dove si trova l’Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese, fino al piazzale dell’ex-rifugio, per circa 10 km di lunghezza. È suddiviso in tre macro tratti di interventi: il primo di 2032 m; il secondo di 1072 m; il terzo di 696 m. I lavori inizieranno dal piazzale a scendere.

Quello di via del Teso inizia dall’innesto di via Case Alte. È suddiviso in sei macro aree d’intervento: la prima inizia poco sotto i Vivai ed interesserà un tratto di circa 362 m; la secondo si trova sopra i Vivai, di circa 550 m. Seguono altri tratti di: 763 m; 263 m; 88 e quella finale nei vicinanze della Casetta Pulledrari, di 413. Anche in questo caso i lavori inizieranno dall’alto per scendere a valle.

