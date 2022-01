san marcello piteglio. VIA ROMA, PROROGATA L’ORDINANZA CHE REGOLAMENTA LA FRUIZIONE E L’ANIMAZIONE DELL’AREA

Attive nella stessa zona modifiche alla viabilità

SAN MARCELLO PITEGLIO. È stata prorogata l’ordinanza sindacale dello scorso 21 settembre che regolamentava la fruizione e animazione dell’area di via Roma a San Marcello Pistoiese in seguito ai lavori di riqualificazione della zona e alla segnalazione, da parte dei residenti, di situazioni che pregiudicavano la vivibilità della zona.

L’animazione dell’area è un elemento positivo sia per il commercio sia per le possibilità di intrattenimento che crea, purché si svolga nel rispetto del benessere e del risposo di residenti e non, e più in generale della vivibilità e del mantenimento dell’igiene pubblica.

Fino alla revoca dell’ordinanza, i titolari delle attività commerciali, i loro operatori e i clienti dei locali di via Roma devono: rispettare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie per la pulizia degli spazi; non causare schiamazzi, assembramenti, rumori molesti, danni a cose e persone; non occupare la sede stradale fuori dagli spazi assegnati, anche per consentire il transito dei veicoli autorizzati.

In via Roma e nelle zone adiacenti, i locali non devono essere aperti dalle 00.00 alle 7.00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e dalle 1.00 alle 7.00 il sabato e la domenica; non possono diffondere musica o utilizzare impianti acustici amplificati ogni giorno dalla mezzanotte alle 8.00 del mattino; devono rimuovere tavoli, sedie e altri allestimenti esterni entro le 00.30 di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ed entro le 1.30 il sabato e la domenica; rimuovere i rifiuti derivanti dalla vendita o somministrazione nei propri locali e pulire gli spazi adiacenti entro le 00.30 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ed entro le 1.30 il sabato e la domenica.

Un’ordinanza della Polizia municipale, inoltre, istituisce nella stessa area una serie di modifiche alla viabilità. Fino alla sua revoca, nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Villa Vittoria e il civico 193, il transito dei veicoli e la sosta sono vietati: il giovedì dalle 19.30 alle 00.30 del giorno successivo; il venerdì e il sabato dalle 19.30 alle 01.30 del giorno successivo; la domenica dalle 15.00 alle ore 00.30 del giorno successivo. Il passaggio sarà comunque consentito ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e di eventuali residenti autorizzati.

La sosta è consentita al muro di confine di Villa Lodolo fino al congiungimento di via Roma con la SS 66, mentre è vietata sul lato opposto per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Coloro che gestiscono un’attività nella strada potranno transitare in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso fra via San Rocco e l’intersezione con la SS 66 per portare rifornimenti con fermata breve, limitata al solo scarico di materiali non trasportabili in maniera alternativa, mentre ai residenti sarà consentito il transito per uscire e rientrare a casa o per raggiungere gli stalli di sosta privati.

I provvedimenti sono già attivi.

