san marcello piteglio. VIADOTTO DI MARESCA, CONTINUA LA RACCOLTA DI RICHIESTA DANNI ALLA PROVINCIA

Vivarelli (Cambiare): “La vergogna dei lavori infiniti sul viadotto di Maresca deve finire”. Ecco quando e dove firmare. Domani banchetto informativo al mercato di Maresca

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] Anche questa settimana continua la raccolta delle richieste di danni alla Provincia per la disastrosa situazione del viadotto di Maresca, chiuso, aperto a senso alternato per anni e richiuso dal 2022.

“La vergogna dei lavori infiniti sul viadotto di Maresca — scrive Carlo Vivarelli, consigliere comunale della lista civica Cambiare — deve finire: la comunità di Maresca non ha solo il diritto, ma il dovere di reagire a questa vergogna.

Come annunciato durante le assemblee pubbliche che si sono svolte sull’argomento, abbiamo preparato una richiesta di danni legale contro la Provincia di Pistoia, con relativa richiesta di danni morali e materiali riguardo al danno che la comunità e i suoi singoli e singole abitanti hanno ricevuto in questi lunghi 5 anni nel quale il viadotto è diventato un enorme problema per la vita economica e sociale per la comunità”.

“La denuncia — continua — può essere firmata singolarmente dai singoli abitanti e da chiunque ritenga di avere avuto un danno”.

Le richieste devono essere firmate in presenza nello studio dell’avvocato Ducci in via Pietro Leopoldo 13 a San Marcello Pistoiese all’inizio del ponte lato giardini.

Le date sono: mercoledì 12 aprile dalle 18 alle 19,30, giovedì 13 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 19,30, venerdì 14 aprile dalle 18 alle 19,30.

Domani mercoledì 12 al mercato di Maresca in piazza della Stazione ci sarà un banchetto informativo riguardo le richieste danni delle 9 alle 12.

Il numero di telefono dell’avvocato Ducci è 3478809436 e la email è avv.venusiaducci@gmail.com.