san marcello piteglio. VIADOTTO DI MARESCA, TONARELLI (FDI): QUANDO RIPARTONO I LAVORI?

Presentata una interrogazione in Provincia

SAN MARCELLO PITEGLIO. Sulla vicenda del viadotto di Maresca interviene il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Tonarelli

“Abbiamo presentato, come gruppo di Fratelli d’Italia, un’interrogazione sul viadotto di Maresca in quanto il 26/11/22 è passato un mese dal Consiglio provinciale nel quale abbiamo stanziato le risorse necessarie per la riprogettazione e la ripartenza dei lavori.

Nell’assemblea del 18 ottobre era stato promesso alla popolazione che in un mese dalla variazione di bilancio si sarebbe conclusa la riprogettazione con la conseguente immediata ripartenza dei lavori.

Ad oggi non abbiamo alcuna notizia in merito.

Come Fratelli d’Italia abbiamo dato la nostra disponibilità sulla vicenda, e allo stesso tempo eseguire funzione di controllo e del rispetto delle tempistiche

I cittadini dell’abitato di Maresca non possono subire ulteriormente attese e prese in giro da parte di una parte politica che non garantisce la viabilità essenziale

Fratelli d’Italia mantiene la parola data e con questa interrogazione monitora e controlla ciò che la provincia dovrebbe fare e richiede anche se siano stati attivati i ristori tramite la Regione Toscana per le attività produttive.

Ci auguriamo risposte positive e tempistiche brevi per poter far tornare alla normalità l’abitato di Maresca, i suoi cittadini e le attività commerciali.

Andrea Tonarelli

Consigliere Provinciale

Gruppo Fratelli d’Italia