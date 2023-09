san marcello. SCUOLA. COMPLETATI I LAVORI ALL’INFANZIA PAPINI

Cantiere chiuso dopo un anno

SAN MARCELLO. Risulta sempre un gran piacere avere e dare alla cittadinanza delle belle notizie, si è appreso con grande soddisfazione, il completamento dei lavori e quindi la chiusura del cantiere presso la scuola dell’Infanzia Papini di San Marcello Pistoiese.

Così dopo un anno dal trasferimento nei locali di Piteglio, ieri 15 settembre l’attività scolastica è stata ripresa in pieno, è vero che bisognerà ultimare la sistemazione di alcune parti ma la cosa importante è che l’attività scolastica sia ripresa nuovamente.

Da quanto si è appreso, l’esecuzione dei lavori ha realizzato diversi miglioramenti, sia come struttura della scuola ma anche dal punto di vista antisismico, oltre al cappotto esterno su tutto lo stabile e un nuovo impianto elettrico, insomma un ottimo lavoro.

Un ringraziamento va sicuramente riconosciuto all’assessore Giacomo Buonomini che si è profuso in questa opera, e anche al suo fair play politico, espresso in un recente consiglio comunale, non di meno un grande plauso va riconosciuto all’Architetto Franco Del Re, che ha seguito sin dall’inizio i lavori, improntando la sua azione istituzionale di “Controllore” delle azioni dell’amministrazione pubblica e al suo fair play politico nei confronti della maggioranza, a dimostrazione che una minoranza seria e competente è un valore aggiunto per il territorio di San Marcello Piteglio.

La differenza col caso della scuola di Maresca, con tutte le differenze e i distinguo del caso, pare molto evidente.

In conclusione di nuovo un grandissimo grazie all’Assessore Giacomo Buonomini e all’Architetto Franco Del Re.

Michele Giannini