san marcello. SITUAZIONE STRADE PROVINCIALI, IL GRUPPO DI MAGGIORANZA “INTERPELLA” IL SINDACO

Il Circolo di Fdi: “A che gioco stanno giocando gli esponenti del Pd della Montagna Pistoiese?”

SAN MARCELLO PITEGLIO. Mercoledì abbiamo appreso della terza interrogazione del capogruppo di maggioranza Pierazzi in 4 mesi di governo, relativa alla situazione delle strade provinciali (quasi una al mese).

A memoria politica a San Marcello Piteglio si tenta un nuovo record, oppure il giovane consigliere non ha chiaro come “funziona” e qual è il galateo istituzionale degno della vera politica?

Davvero si è permesso di portare interrogazioni contro il Sindaco, o meglio, contro il Presidente della Provincia?

Ci chiediamo appunto la motivazione di tale accanimento, quando invece potevano intrattenere dialoghi informali con l’uomo che da 4 anni è l’ultimo baluardo di un PD che sta andando a rotoli.

A che gioco stanno giocando gli esponenti del PD della montagna pistoiese?

Sarà un tentativo di golpe verso il povero Sindaco, parafulmine degli sfoghi rabbiosi dei compagni della frangia marescana, oppure sarà una mossa di depistaggio perpetrata da un’amministrazione che ormai da tempo non fa e fa finta di fare?

Probabilmente “se la cantano e se la suonano” nella speranza di gettare fumo negli occhi agli elettori con l’obbiettivo di mantenere ancora a lungo il sistema di potere e privilegi che a San Marcello vige dal dopoguerra ad oggi.

Circolo FDI San Marcello Piteglio