san marcello. SOSTA SELVAGGIA E PARCHEGGI “ESCLUSIVI”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Michele Giannini indirizzata all’Amministrazione Comunale sul caos di Piazza Matteotti. Ma i posti auto di via Rimembranza non dovevano alleggerire il centro?

SAN MARCELLO. Raccogliendo alcune lamentele di cittadini di San Marcello P.se, che abitano nella parte bassa del paese, cioè via Mazzini, via Molino Rettori, via Fratelli Cervi ecc., circa il cercare di raggiungere con la propria vettura, Piazza Matteotti, ultimamente diventata una vera impresa.

Partendo da via Mazzini, già si incontrano le prime difficoltà, senza dubbio superabilissime, ma le vetture posteggiate sul lato sinistro della strada, in molti casi, non facilitano il normale scorrere della viabilità, quando poi, con un po’ di buona volontà, si potrebbe sostare diversamente liberando la strada.

Arrivando poi all’inizio di via de’ Gerbi, allora le difficoltà aumentano, questa strada, secondo la mia opinione, è un vero e proprio budello con sorpresa finale, transitare su di essa bisogna porre molta attenzione, una fila continua di vetture, in sosta sul lato sinistro, arriva circa fino alla sommità della strada, e la sorpresa finale, che può essere per certi versi pericolosa, consiste che dietro la curva, posta sul lato destro, si trova quasi sempre una vettura in sosta; non sarebbe di nessuna meraviglia, se in un futuro molto prossimo, si avrebbe notizia di uno scontro tra vetture.

Quindi arriviamo all’ultimo tratto, passando sotto l’arco del Poggiolo, per immettersi finalmente in Piazza Matteotti, e qui poi si raggiunge il top, la “sosta selvaggia” è nella sua massima espressione, vetture che sostano quasi sempre da ogni parte, ma le più pericolose sono quelle che impediscono un normale deflusso per immettersi sulla strada principale, perché sostando da un lato, non consentito, di fatto restringono l’area per il normale transito delle vetture che desiderano imboccare la strada principale, poi ci sono quelle ancora più pericolose che sostano sulla strada principale, impedendo di fatto la visuale, sempre a quelle stesse vetture, che tentano di immettersi su di essa, un pericolo costante per probabili e/o possibili incidenti, anche molto seri.

Tutto questo avviene nella più totale indifferenza di tutti, sembrerebbe quasi del tutto priva di ogni controllo, del non rispetto delle regole contravvenendo di fatto alla puntuale osservanza del Codice della Strada.

Per chi non lo sapesse, il Codice della Strada è Legge dello Stato, e le leggi si rispettano, o si fanno rispettare.

Qualche tempo fa, circa 2 anni, ci fu una diatriba con l’allora assessore Buonomini, attualmente ancora in carica, circa la costruzione del parcheggio di via Rimembranza, cosa che secondo l’assessore, doveva servire, cito testualmente “a riequilibrare, alleggerendo il centro”, di fatto cosa è successo, che il parcheggio di via Rimembranza sembra essere diventato, “un parcheggio esclusivo”, che non ha per nulla risolto i problemi di ingolfamento, alleggerendo il centro.

Spero che questo articolo venga preso in qualche considerazione, presso i responsabili dell’Amministrazione Comunale, che hanno voce in capitolo, cercando di porre qualche rimedio al caos, causato dalla “sosta selvaggia”, in Piazza Matteotti.

Michele Giannini