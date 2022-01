san marcello. UNA PICCOLA AMENA DISCARICA A “CIELO CHIUSO”

Michele Giannini (Fi Montagna Pistoiese): “Basta soffermarsi all’inizio di via Roma, proprio accanto, pensate un po’, all’ufficio Informazioni Turistiche, per deliziarsi nella visione”

SAN MARCELLO. La nostra amministrazione comunale, di San Marcello Piteglio, non finisce mai di stupirci; tutti, paesani e ospiti del nostro comune, possono veramente godere di un’attrazione e di una vista di così rara bellezza, basta soffermarsi all’inizio di via Roma, proprio accanto, pensate un po’, all’ufficio Informazioni Turistiche, per deliziarsi nella visione di una, come vogliamo chiamarla, “piccola carina discarica a cielo chiuso”, e la vicinanza all’Ufficio Informazioni turistiche, non è certamente un caso, ma forse è stata studiata attentamente proprio nell’ottica di attrarre l’attenzione dei passanti solo per la loro soddisfazione degli occhi e dello spirito.

Un biglietto da visita veramente forte, chi non ambirebbe nel presentare simili scorci ameni, per attrarre turisti amanti delle bellezze naturali?

Ora siamo seri, è una vergogna esporre sacchi di rifiuti in bella vista, che poi non si sa nemmeno di che natura sono, forse rifiuti speciali che gli uffici comunali producono giornalmente per poi essere esposti come opere d’arte, ma la vergogna, mia personale opinione, non fa parte di questa amministrazione, che purtroppo ci rappresenta tutti.

Michele Giannini

F.I. Montagna Pistoiese