san marcello. VIA ROMA: FESTIVITÀ IN “LOCKLDOWN”

Venturi (Fdi):“Non per colpa del virus, ma per una pessima gestione dell’amministrazione comunale che non ha calcolato bene le tempistiche dei lavori”

SAN MARCELLO. Appoggiamo le preoccupazioni dei negozianti di via Roma che, nonostante le rassicurazioni che avevano avuto dal Comune, sono costretti a trascorrere il periodo festivo 2021 in “lockdown”.

Stavolta non per colpa del virus, ma per una pessima gestione dell’amministrazione comunale che non ha calcolato bene le tempistiche dei lavori in via Roma, nonostante fosse stato chiesto di iniziare gli interventi stradali ad inizio settembre per non impattare sul periodo Natalizio tanto atteso per ritornare a vendere ai livelli pre-Covid.

Purtroppo gli imprenditori del Comune di San Marcello Piteglio vengono nuovamente penalizzati dalle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, coincidenza vuole tutte del centro sinistra, eppure andrebbero invece ringraziati perché nonostante gli scarsi o inesistenti servizi che vengono loro offerti (sanità, viabilità e promozione turistica) resistono e si impegnano con tutte le loro forze affinché l’economia della nostra montagna resista e reagisca alla crisi economica ed ai disservizi che purtroppo sono all’ordine del giorno.

Chiara Venturi

portavoce circolo fratelli d’Italia San Marcello Piteglio