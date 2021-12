san marcello. VIA ROMA: RIAPERTA AI PEDONI PER L’ACCESSO AI NEGOZI

Il tardivo inizio dei lavori e la chiusura della via in periodo natalizio aveva sollevato preoccupazioni nei negozianti

SAN MARCELLO. Via Roma di San Marcello è interessata da oltre un anno a lavori di riqualificazione urbanistica mediante il rifacimento della sede viaria e di marciapiedi, delle sottostanti tubature nonché degli elementi di arredo.

La prima parte dei lavori, inaugurata lo scorso maggio, ha interessato il tratto da Port’Arsa all’inizio di via San Rocco.

Il secondo cantiere, aperto a novembre, interessa il tratto dall’Arco di Port’Arsa all’intersezione con la Statale 66, per circa 40 m di strada. Il tratto è stato chiuso al traffico, con possibilità per i frontisti di accedere, percorrendo il senso unico, da via Leopoldo.

Il tardivo inizio dei lavori e la chiusura della via in periodo natalizio, aveva sollevato preoccupazioni nei negozianti ed è stato stigmatizzato dalla portavoce del circolo Fratelli d’Italia di San Marcello Piteglio Chiara Venturi.

Il Comune è corso ai ripari e, si legge su un foglio A4 attaccato alla meno peggio su uno dei tanti cartelli che insieme alle necessarie transenne ostruiscono l’accesso, “via Roma riaperta ai pedoni per l’accesso ai negozi”. Nella selva dei cartelli qualcuno ha notato la mancanza del: “Stiamo lavorando per voi”.

La strada rimarrà chiusa a tempo indeterminato fino al termine dei lavori.

Marco Ferrari

[marcoferrari@linealibera.info]