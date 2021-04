san marcello. VIVARELLI:”TRASFORMARE EX-GARDINI IN ALBERGO COVID”

La pandemia non è affatto finita, e i suoi effetti dureranno a lungo

SAN MARCELLO. Ex Hotel Giardini, ribadiamo la nostra richiesta di trasformare la struttura in un albergo Covid.

La pandemia non è affatto finita, e i suoi effetti dureranno a lungo.

Come abbiamo già ribadito più volte, troviamo non accettabile che le persone positive al Covid 19 debbano rimanere in casa con i familiari negativi, e purtroppo abbiamo avuto almeno un caso di persona poi ospedalizzata.

L’ex Albergo Giardini dovrebbe essere trasformato in albergo Covid. E crediamo la nostra proposta in linea con quello già affermato dal consiglio comunale durante la prima fase della pandemia, dove sostenemmo che avere il Piot Pacini libero dal Covid ed una serie di strutture dedicate ad essere alberghi Covid si sarebbe dimostrato una valvola di sfogo agli ospedali della provincia, in linea oltretutto ad una visione integrata della sanità nel territorio.

Confidiamo che l’amministrazione e le istituzioni vogliano prendere in considerazione la nostra proposta, che risolverebbe le problematiche intorno all’ex Albergo Giardini.

Per questo abbiamo scritto al Sindaco di San Marcello Piteglio, chiedendo di prendere, di nuovo, in considerazione la nostra proposta.

Carlo Vivarelli

consigliere comunale del Comune di San Marcello Piteglio

del Partito Indipendentista Toscano

San Marcello Piteglio (Pt), 24 Aprile 2021 Da Carlo Vivarelli, consigliere comunale Egregio Signor Sindaco di San Marcello Piteglio, nel ringraziarla dell’interlocuzione telefonica odierna, sono qui a ribadire l mia richiesta già a Lei inoltrata nei giorni scorsi, di prendere in considerazione la possibilità di appoggiare la mia richiesta di trasformare l’ex Albergo Giardini in una albergo Covid. Nel territorio non è un segreto per nessuno che le procedure tecniche per l’attivazione dell’ex Giardini come punto di accoglienza per richiedenti asilo siano in una fase difficoltosa, e credo che le istituzioni debbano prendere in seria considerazione la possibilità che detta attivazione possa non andare a buon fine. Credo che destinare l’ex Giardini ad albergo Covid sia la soluzione giusta, con il perdurare della pandemia e stante il fatto che ci sono persone negative costrette a vivere in casa con persone positive al Covid, cosa che trovo davvero allarmante, e c’è stato un caso di persona ricoverata. Questa soluzione sarebbe oltretutto solidamente in linea con quella proposta dal consiglio comunale alla Usl durante la prima fase della pandemia: lasciare il Pacini Covid free e creare strutture Covid hotel nel territorio per fare della montagna il polmone di sfogo delle problematiche sanitarie delle strutture ospedaliere del territorio pistoiese ed oltre. Certo che la mia proposta sarebbe in linea anche con il pensiero del consiglio comunale, La saluto cordialmente. Carlo Vivarelli

consigliere comunale

