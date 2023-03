san mercuriale. ALTRE ORE PERSE DIETRO ALLE INVENZIONI DEL MAI COMANDANTE NESTI

Stamattina, alle 9:30, dinanzi all* giudic* Bizzarr* sulle vicende de* mai comandant* Andre* Alessandr* Nest* saranno ascoltat* come tetimon* l* seguent* person*: Donatell* D’Amic*, Paol* Nann* e Soni* Caramell*. Questo è quanto richiede il neo-comunismo di merd* anche della Sor* Cgil di Landin* già assuefatto all* Ell*

Solo il testo, più tardi le foto:

ora l’aula ci chiama…



Da politicamente scorretti quali siamo e intendiamo restare, checché ne dicano le sante «autorità costituite» del Curreli, della Martucci, del Grieco e di quasi tutta la procura della repubblica di Pistoia, si avvisa la popolazione – anche quella che demenzialmente appecorata segue gli ordini dei nuovi padroni mondiali – che la presenza di queste signore in aula c’è grazie al fatto che il mai-comandante Nesti (ironicamente definibile centodenunce e/o millequerele) le ha chieste a sostenere le sue strampalate tesi di sacrificato e reietto.

A confezionare il mappazzone ci ha pensato il glorioso studio Andrea Nicolai con l’Annalisa Lucarelli che, chissà quante volte, anche stamattina dovrà sagagnarci i maroni per insegnarci come di deve fare il giornalismo esatto alla Montanelli: un’ossessione di altri due personaggi quali i sostituti Grieco e Curreli.

La signora D’Amico – segretaria generale di Agliana – ci narrerà che, nonostante fosse a piena conoscenza del fatto che il Nesti era un nessuno usurpatore del posto occupato (ma protetto dal Pd), lei se lo è tenuto al caldo sotto l’ala e lo ha vergognosamente favorito senza mostrare alcuna pietà di patria senza mai toccare questo piagnucoloso (con la moglie) tramestatore: le cui prove non le ha fornite Linea Libera, ma le ha solo mostrate alle genti, quelle che pagano ma non contano un cazzo alla marchese Del Grillo. Bella testimone, questa segretaria inutile e, visti gli esiti, pericolosa e obliqua.

La signora Paola Nanni, comandantA con aspirazioni (frustrate) di tornarsene a Pescia, verrà a raccontare che al Nesti, che non era nessuno, pur tenuto lì a nullafare dalla signora Paola Aveta, da lei Nanni aveva avuto anche l’incarico di rimaneggiare il regolamento del servizio associato di polizia municipale di Montale-Agliana. Sapeva benissimo tutta la lacrimevole storia nestiana, ma ben allineata col Pd, aiutava il sodale detronizzato dal Consiglio di Stato per amor di fede, speranza e carità. E qui mi fermo.

La signora Sonia Caramelli, nota come “la pavona”, verrà a sostenere quel capo (forse meglio Kapo) che la preferì e la mise in sella al posto della Lara Turelli (il Nesti usurpa, in tandem, il suo e quello degli altri) quando ci fu da scegliere un vicecomandante. Ma dovrebbe ringraziare il cielo che, non censurata dall’Aveta per certi suoi comportamenti, con la stessa Aveta poté andarsene a pavonare a Lamporecchio e da lì spiccare il volo a Larciano e installarsi – se non erro – al posto di comandante del servizio associato.

Tutte queste mosse – causa dei vomiti, delle cacaiole del sindaco Benesperi e della bile dello squadrista Ciottoli – saranno versate in atti, stamattina: stimolate dall’avvocata-maestra con gli anfibi.

Ci mancherebbe solo che, dal bugliolo delle prestigiatrici della ricostruzione avvocato-nestiana scappasse fuori un bel bilordo sfornato fresco dalla Corte d’Appello di Firenze, chiamata a riformare la sentenza-Barracca (niente diritti a Nesti né tantomeno quattrini).

Allora sarebbe l’apoteosi, perché ognuno degli indicati farebbe la sua dovuta figura di merd*.

Peccato che i giudici non abbiano il dovere di risarcire, allo stato dei cittadini paganti-appecorati, tutti i quattrini che sperperano per la giustizia fatta ad personam e senza mai fare indagini. Mi piacerebbe assai ridere alla faccia di qualche scout ormai più che agé che tratta la legge come una pezza da piedi.

Si può dire la propria opinione? Si può criticare? Si può prendere satiricamente per il cul* chi, per il cul* prende i cittadini paganti appecorati ogni giorno che dio (che non c’è) mette in terra?

Che ne dite?

Edoardo Bianchini

[direttore@libealibera.info]