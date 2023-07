sangue. IL 6 LUGLIO A PISTOIA TORNA LA “NOTTE ROSSA” DI AVIS

Il vicepresidente Gelli: “Fondamentale sensibilizzare la popolazione alla cultura del dono”

PISTOIA. Sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema della donazione di sangue, nel corso di una serata che promette di riversare in città il pubblico delle grandi occasioni: è l’obiettivo della “Notte Rossa” di Avis Pistoia, in programma giovedì 6 luglio.

L’evento, patrocinato da Avis Toscana e organizzato per la prima volta nell’estate 2013 da Avis e Avis Giovani Pistoia, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, torna dunque nel centro della città (dalle 21 alle 24) per una serata che si preannuncia particolarmente partecipata. Il 6 luglio cominciano infatti i saldi e, a Pistoia, i negozi resteranno aperti per l’inizio dei “Percorsi notturni”. Oltre a questo, l’evento si inserisce in concomitanza con l’incipit del Pistoia Blues Festival.

Un’occasione preziosa, dunque, per veicolare un messaggio incisivo circa l’importanza delle donazioni, specie a ridosso di una stagione – quella estiva – storicamente caratterizzata da un calo fisiologico. I volontari Avis saranno attivi nei luoghi principali del centro, in particolare con un punto informativo in piazza Gavinana, insieme a quelli di altre associazioni dedicate al dono, come Admo, Aido, Adisco e Ail, per trasmettere il concetto che donare è fondamentale, in ciascuna delle sue forme. I negozi del centro saranno addobbati per l’occasione con simbolici palloncini rossi, mentre dal palco di piazza Duomo arriverà la testimonianza diretta di un donatore.

“La Notte rossa – commenta il vicepresidente Avis Toscana, Emanuele Gelli – rappresenta un momento molto importante per la ricerca di nuovi donatori e di volontari. Il successo delle scorse edizioni ci indica che si tratta della modalità giusta per far passare il nostro messaggio: abbiamo un grande bisogno di raccogliere sangue e plasma, autentiche forze motrici del nostro sistema sanitario”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Igli Zannerini (Avis comunale Pistoia): “Con l’arrivo della stagione estiva – aggiunge Zannerini – il numero dei donatori tende sempre a diminuire, determinando situazioni potenzialmente preoccupanti per il territorio. È invece fondamentale contrastare questa tendenza, andando a sensibilizzare il territorio, anche nelle sue fasce più giovani, per assicurare un apporto ed un ricambio continuativi”.

L’evento principale sarà in piazza Duomo con “Nostalgia 90”, lo Show anni 90 e nelle piazze e vie della città con altri spettacoli per grandi e piccini. Tutti potranno assistere in modo gratuito. Gli eventi durante la serata saranno 17 come i 17 Volontari che fondarono Avis nel 1927 per volontà del dott. Vittorio Formentano che “Volle, Fortemente volle” dare vita a questa grande Associazione.

