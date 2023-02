sanità. FDI: “PROMESSE NON MANTENUTE, L’OSPEDALE DI SAN MARCELLO È RIMASTO SENZA LOGOPEDISTA. ASPETTIAMO SPIEGAZIONI DALL’ASL”

“Non è accettabile lasciare senza logopedista 20 pazienti, tra cui molti bambini e anziani, costringendoli a spostarsi dall’ospedale di San Marcello a Pistoia. L’Asl aveva annunciato che il servizio sarebbe ripreso lunedì 6 febbraio, ma così non è stato”

PISTOIA. “Promesse non mantenute, l’ospedale di San Marcello è rimasto senza logopedista. Aspettiamo spiegazioni dell’Asl”. Lo dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, Alessandro Capecchi ed il consigliere provinciale Andrea Tonarelli, che lunedì hanno effettuato un sopralluogo a San Marcello.

“Non è accettabile lasciare senza logopedista 20 pazienti, tra cui molti bambini e anziani, costringendoli a spostarsi dall’ospedale di San Marcello a Pistoia. L’Asl, dopo nostra sollecitazione, con un comunicato aveva annunciato che lunedì 6 febbraio il servizio sarebbe ripreso, invece non c’era alcun professionista a coprire il servizio. Aspettiamo, adesso, sollecite spiegazioni da parte dell’Asl! —sottolineano Petrucci, Capecchi e Tonarelli — Già nel 2021, come Fratelli d’Italia, eravamo riusciti ad evitare la sospensione del servizio di logopedia, anche grazie ad una risoluzione approvata in Consiglio regionale.

LunedìI siamo tornati all’ospedale di San Marcello ma non è stato possibile parlare con il direttore del presidio sanitario, nessuno era disponibile”.

“Comprendiamo le ragioni dell’Asl costretta a risparmiare ogni risorsa a causa dello spaventoso buco di bilancio della sanità toscana, comprendiamo le difficoltà di reperire personale, non comprendiamo invece la politica degli annunci che non corrispondono alla realtà —spiegano Petrucci, Capecchi e Tonarelli — Vigileremo sul ripristino di questo servizio, dopo che la logopedista titolare è andata in maternità, e anche sulla riorganizzazione dell’emergenza/urgenza perché i residenti della montagna pistoiese non siano ancora una volta penalizzati”.

[mantiloni — fdi toscana]