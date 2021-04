sanità. PETRUCCI-TORSELLI (FDI): “CAOS AL CENTRO PEGASO DI PRATO. BEZZINI VENGA A FARE UN SOPRALLUOGO CON NOI”

“Over 80, persone fragili in piedi, in coda in attesa del vaccino. Una situazione non dignitosa”

PRATO. “Caos totale al Centro Pegaso. Assoluta confusione, nella trafficata via Galcianese la sosta dei numerosi mezzi di trasporto socio-sanitario per gli anziani, con problemi di deambulazione, crea ingorghi al traffico. Gli accompagnatori degli ultraottantenni sono costretti a fermare le auto in doppia fila. Non solo. La passerella per le sedie a rotelle è molto stretta e a senso unico, per cui può passare una sola sedia a rotelle alla volta.

All’interno del Centro Pegaso non c’è una sala d’aspetto e anziani e persone fragili sono costretti ad attendere in coda nel corridoio. Invitiamo Bezzini a venire con noi a fare un sopralluogo al Centro Pegaso, si renderà conto che tale situazione non è dignitosa” chiedono il consigliere Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, ed il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli.

Il Consigliere Petrucci ha visitato oggi la struttura ex Creaf, insieme ai consiglieri comunali di Prato di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno e Tommaso Cocci.

“Il Governatore Giani ieri ha annunciato che dalla prossima settimana la Regione avrebbe inoculato 30mila vaccini il giorno, ossia 210mila vaccini a settimana. A distanza di poche ore, però, l’assessore Bezzini, in Commissione Sanità, ha riferito che di Astrazeneca ne arriveranno soltanto 9mila dosi e circa 90mila di Moderna — fa sapere Petrucci —.

Significa che arriveranno pressoché 100mila dosi, ossia la metà di quanto Giani aveva annunciato. Basta con gli annunci che vengono smentiti nel giro di poche ore! Basta con un approccio approssimativo e superficiale, che non è più tollerabile”.