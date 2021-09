sanità, santi & prostitute. CI PENSA EUGENIO GIANI A SALVARE I TOSCANI: PER MANTENER L’IMPERO, LUI PREGA A MONTENERO

Da santi subito a delinquenti, evasori fiscali e “killer no vax” per il governo non eletto da nessuno, imposto da un non-presidente Mattarella e auspicato da una sfinge di Napolitano in chiave Europa Immortale, il passo è stato breve. Alla sinistra non interessano né il popolo né la salute: preferisce mettere gli spiccioli nella cuccia del cane anziché in banca a portata del fisco



IL MURO DI BERLINO ERA CADUTO

MA IL PÒPOL RESTA MAZZIATO E CORNUTO

Dove sono finite le assunzioni tanto proclamate? Dove sono finiti i 260 milioni stanziati dall’Europa? Regione Toscana: 430 milioni di disavanzo. Invece di ridurre gli sprechi e i carrozzoni, hanno tagliato il personale e impoverito gli ospedali. Le conseguenze le stiamo pagando noi cittadini già da molto tempo. Solo un esempio: Italia 3,1 posti letto per 1000 abitanti con una mortalità del 17%; Germania 8 posti letto per 1000 abitanti, mortalità pari allo zero. [Fonte Fials – Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità]