san[t]ità. ANCORA DISAGI AL CUP DEL PIOT PACINI DI SAN MARCELLO   

La segnalazione di una nostra lettrice

SAN MARCELLO PITEGLIO. I disagi al Cup del Piot Pacini di San Marcello Pistoiese proseguono. Gli utenti come ci viene segnalato da una nostra lettrice sono costretti a file lunghe e interminabili sotto il sole per fare una accettazione.

La presenza di pochi operatori (sembrerebbe uno a orario ridotto a causa delle ferie estive) inducono le persone, “anziani ma anche donne in gravidanza, come pure coloro che devono sottoporsi ad analisi del sangue a code di alcune ore”.

“Dicono addirittura — ci conferma la nostra lettrice – che tutti i giorni succede questo caos”.

Nei giorni scorsi sulla situazione che si sta verificando al Cup erano intervenuti anche il sindaco Luca Marmo e il consigliere regionale Pd Marco Niccolai. Il sindaco si era mosso nei confronti della Ausl Toscana Centro per segnalare il disservizio.

“Ho chiesto all’Asl – ha detto invece il consigliere Niccolai in un video — di valutare un potenziamento di organico in questo periodo estivo al Cup di San Marcello . È vero che ci sono le ferie ma il Cup è un servizio importante. Insieme a questo stiamo lavorando affinchè possano esserci alcuni punti Cup nelle farmacie e nelle associazioni di volontariato così come avviene da altre parti”,

“Voglio però fare un invito a tutti — conclude – a rivolgersi al servizio online che è rapido e immediato e recarsi al Cup solo se non c’è la possibilità di usare gli strumenti informatici”.