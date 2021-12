san[t]ità. DIEGO PETRUCCI (FDI): “VITTORIA! FINALMENTE LA MONTAGNA PISTOIESE HA IL PEDIATRA DI FAMIGLIA”

Il consigliere regionale: “Un risultato frutto anche del lavoro svolto in Consiglio regionale e ottenuto grazie ad un bando pubblico sperimentale”. La dottoressa Leila Capuzzo garantirà l’attività ambulatoriale nei Comuni di Abetone-Cutigliano e San Marcello-Piteglio, entrerà in servizio ad inizio di marzo 2022. “C’è chi fa polemiche e chi si rimbocca le maniche portando a casa un risultato di grande importanza per tutta la montagna pistoiese”

FIRENZE. “Vittoria! Finalmente la montagna pistoiese ha il pediatra di famiglia. La dottoressa Leila Capuzzo garantirà l’attività ambulatoriale nei Comuni di Abetone-Cutigliano e San Marcello-Piteglio. Una notizia che dà risposte concrete ai residenti, positiva per i tanti bambini della montagna che spazza via le ansie dei mesi scorsi.

Non è un risultato che arriva per caso ma grazie anche ad un lavoro fatto in Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità della mozione, di cui sono stato primo firmatario. Dà lì è nato un bando pubblico sperimentale per l’Asl Toscana Centro per reclutare pediatri soltanto per le Aree interne, un modo che ci ha permesso di reperire il pediatra per la montagna pistoiese.

Ringrazio la dottoressa Capuzzo che ha accettato l’incarico, il presidente ed il direttore della Società della Salute pistoiese, la Garante regionale dei diritti per l’infanzia. Ricordo, infatti, la mia audizione davanti al garante per sensibilizzare il problema e trovare una soluzione” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, Componente della Commissione Sanità.

“Il bando sperimentale dell’Asl Toscana Centro deve diventare un modello pilota per poter, nel prossimo futuro, realizzare bandi pubblici dedicati e limitati a zone svantaggiate come quelle montane.

Questo dimostra che c’è chi alimenta polemiche e chi lavora, chi fa tante parole e chi si rimbocca le maniche, tra cui il sottoscritto, e porta a casa un risultato importante. È davvero un buon Natale per tutta la montagna pistoiese!”.

[comunicato petrucci]