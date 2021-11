san[t]ità. P-DEO GRATIAS: DIO NON TURBA MAI LA PACE DEI SUOI FIGLI SE NON PER DARNE LORO UNA PIÙ CERTA E PIÙ GRANDE

Mala tempora currunt: oggi il mercato delle vacche batte tutto e la realtà supera davvero la fantasia

ABBIA O NO TU MILLE GUAI

COL PD AL SICURO STAI!

IL TITOLO è rubato al Manzoni, ma – come vedete – è adattissimo a fotografare la portata del PD (Partito di Dominio).

Questa signora medicA, sindacA inutile di Quarrata (per questo giudizio critico mi ha querelato e la compiacente procura di Pistoia mi ha rinviato a giudizio) è stata, per la collettività, come il popolo eletto per Jaweh.

C’era un patto per cui dio (che non c’è) garantiva l’incolumità e il favore assoluto al suo popolo; e c’è un P-Dio che garantisce e protegge i suoi figli beneamati, pur se provenienti dalle file della margherita o della camomilla.

SindacA assente a Quarrata, sindacata per due volte, sindacA che s’è lasciata alle spalle un inetto più inetto di lei – il Mazzanti delle panchine rosse e arcobaleno, ma delle strade chiuse e dei documenti falsi prodotti dagli uffici comunali, sempre protetti e tuttora rassicurati dalla procura pistoiese –, la SS Gori, uscita da Quarrata fu mandata a spigolare a San Marcello, con risultato zero. Più inutile di così, direbbe Frassica del Prestito… Ora l’ultimo incarico: il coordinamento della salute casalina.

È vero, quindi, che essere del Pd rende. Oddìo, sono uguali tutti i partiti, non c’è dubbio. Lo erano anche nella prima repubblica. Ma oggi il mercato delle vacche di di Maio batte tutto e la realtà supera davvero la fantasia.

Edoardo Bianchini

