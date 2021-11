santomato live. A DICEMBRE PARTENZA CON IL “IL GALLO” E IL SUO APERICHRISTMAS TIME TOUR

Lo storico bassista di Vasco Rossi si esibirà con la sua band il 2 dicembre prossimo

PISTOIA. Si sta concludendo la programmazione del mese di Novembre, del “Santomato Live Club di Pistoia”, dove sono previste per stasera giovedì 25 novembre la Back Jam: Red Hot Chili Peppers vs Foo Fighters; domani venerdì 26 la serata già sold-out con i “Killer Queen” e sabato 27 un bello spettacolo “Caro amico ti scrivo” dedicato al grande Lucio Dalla con una band pazzesca formata da professionisti che hanno suonato con molti big Italiani: Alberto Checcacci —voce, ed altri quattro eccezionali professionisti come Cosimo Zannelli (Litfiba, Piero Pelù, Morandi, Bianca Atzei, Patty Pravo), Roberto Grigiotti (Bianca Atzei), Federico Sagona (Litfiba, Piero Pelù, Morandi, Noemi) ed Alessandro Lo Conte alla Batteria

Ma l’anteprima della programmazione del Santomato Live a dicembre è un altro colpaccio messo a segno dal Club, per una nuova esclusiva toscana: giovedì 2 Dicembre parte con “Il Gallo” ed il suo Gallo Team.

Claudio “Gallo” Golinelli storico bassista di Vasco Rossi, torna con il nuovo Tour legato all’uscita del nuovo singolo natalizio: Aperichristmas Time Tour 2021, che prende il via, proprio dal Santomato Live Club (anteprima Nazionale).

Saranno riproposti i più grandi successi rock italiani, da Vasco Rossi a Zucchero, Baglioni, Stadio e molti altri, alternati a pezzi propri, realizzati nel corso degli anni, fino a presentare per la prima volta in pubblico, il nuovo singolo.

La Band fondata e capitanata da Claudio Il Gallo Golinelli è formata da altri tre straordinari musicisti: Fabrizio Foschini | Tastiere (Stadio/Miguel Bose’/Ivan Graziani); Adriano Molinari | Batteria e Voce (Zucchero/Baglioni/Finardi); Cristian Cicci Bagnoli | Chitarra e Voce (Steve Rogers Band).

Consigliamo di Prenotare prima possibile al 333 4657051 o 0573 760747, perché i posti sono limitati.

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione

Le serate del giovedì e del venerdì iniziano con la ricca e conosciuta cena buffet, mentre al Sabato c’è la possibilità di cenare presso la pizzeria interna al Circolo.

Santomato Live Club | Pistoia

Via Montalese, 25/A | Loc. Santomato c/o Circolo Arci Santomato

Tel. 0573 760747 | 333 4657051

www.santomatolive.it

Instagram : santomatolive_club | Facebook: Santomato Live Club