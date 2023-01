santomato live. CIAO MÀ… VASCO SOLO ’80

Venerdì 6 gennaio al Circolo Arci Santomato di Pistoia il tributo a Vasco Rossi

PISTOIA. Una serata all’insegna dell’artista emiliano non incline alle convenzioni e poco capace a seguire gli schemi: il Blasco. Una vita di eccessi, un atteggiamento scapestrato, una vena creativa indiscutibile. Con ‘ciao ma…’ Vasco solo 80, quello che viene presentato è un sentito tributo al carismatico Vasco Rossi.

Il tributo è nato dalla voglia di suonare autentico rock. Questo l’intento che ha mosso Marco De Cotiis, amante dell’artista emiliano da sempre, fondatore del progetto, di cui è voce e sassofono.

Sassofonista ed insegnante di musica: il suo repertorio spazia dal jazz alla house music. Le sue parti di sax le troviamo in numerose produzioni musicali di livello. Marco De Cotiis è inoltre anche organizzatore di importanti rassegne: fondamentale a Prato, la sua città, il suo ruolo per le rassegne “Jazz@Officina” e “Sotto le Stelle del Jazz”.

Lo accompagnano in questa sua performance rock, validi e lodevoli musicisti, tra i quali, Simone Pascarella alla chitarra. Chitarrista pregevole ed eclettico, all’inizio del 2000 è stato scelto per esibirsi in tour con i Dick Dick. Di formazione jazz, ma dalle origini rock, Pascarella milita in moti progetti, tra i quali spicca la sua assidua e duratura nel tempo collaborazione con Marco Cocci.

Assieme a loro, sul palco, Filippo Toccafondi alla chitarra, Niccolò Bandini al basso, Lorenzo Innocenti alla batteria e Alessandro Solenni alle tastiere. Ospite della serata, Michele Marini, sassofonista jazz noto nel circuito del genere.

Il progetto non vuole essere un’imitazione, ma un vero e proprio omaggio all’intramontabile Vasco. Molti dei brani proposti dal collettivo, nato nel 2017, sono attinti dal tour ‘Va bene, va bene così’ dell’84, anche se non mancano i brani cult dell’artista, così come alcune perle rare.

Quello che va in scena è uno spettacolo di musica ed emozioni che unisce in un unico pubblico più generazioni. Un live trascinante che coinvolge tutto il pubblico presente che non impiega molto ad unirsi ai musicisti in canti e cori.

link evento Facebook

https://www.facebook.com/events/s/ven-0601-ciao-ma-vasco-solo-80/624171549465255/

prenotazione cena-concerto o solo concerto

333 4657051

0573 760747

Venerdì 6 Gennaio 2023

Ciao mà… Vasco solo ’80 _ TRIBUTO A VASCO ROSSI

Santomato Live Club – Pistoia

Via Montalese, 25/A Loc. Santomato

c/o Circolo Arci Santomato

[tamara pellegrini]