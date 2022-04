santomato live. “LE ORME” IN CONCERTO

Domani giovedì 21 aprile anteprima nazionale del tour dello storico gruppo

PISTOIA. Ultimi posti disponibili per la serata evento di questo giovedì al Santomato Live Club di Pistoia, che ospiterà un pezzo di storia della musica italiana, esattamente del Prog.

Le Orme sono il gruppo Italiano più importante assieme a Pfm, Banco Mutuo Soccorso ed Area, il più conosciuto in Inghilterra, capitanato da Michi De Rossi, nel quale hanno militato tra gli altri, Tony Pagliuca, Aldo Tagliapietra, Peter Hammil, Tolo Marton, autori di tre capolavori assoluti come Uomo di pezza, Collage, Felona e Sorona e del primo live prog in concerto, con le copertine favolose alcune affidate al solito autore di quelle dei Genesis e ci sarebbero da aggiungere tante altre cose, da non perdere!

Info e prenotazioni cena e concerto o solo concerto al 333 4657051– 0573 760747

Santomato Live Club – Pistoia

Via Montalese, 25/A | Loc. Santomato

c/o Circolo Arci Santomato

Tel. 0573 760747 oppure 333 4657051

www.santomatolive.it

Instagram : santomatolive_club

Facebook: Santomato Live Club