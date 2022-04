santomato live. OGGI LA MARATONA DI SOLIDARIETÀ “ROCK’N PEACE”

Sul palco a sostegno del popolo ucraino saliranno tredici band

PISTOIA. Oggi 25 aprile al circolo Arci di Santomato (via Montalese, 25) la giornata della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, si festeggerà con una manifestazione di solidarietà con l’Ucraina dal titolo “Rock’n Peace“.

Si tratta di una maratona musicale organizzata dal direttore artistico del Santomato Live Club, Tony De Angelis, per aiutare il popolo ucraino.

Sul palco del Santomato Live, dalle 17,30 fino a mezzanotte saliranno tredici band. Il ricavato della serata verrà consegnato tramite canali sicuri. La raccolta dei fondi inizierà alle 19.30 nel locale delle cene a buffet.

Sul palco, saliranno i Rock in Movie, Ligabue Cover band, La Combriccola del Blasco, Drones Muse Tribute, Radioactive Imagine Gragons Tribute, Il Clan dei Nomadi, Back Jam band, La Divinile commedia, Hot Makassar, Energy Star, Route 66, Lost Name, Keystone, Nothing to Do,, Madferit Oasis Tribute band.

Gli organizzatori consigliano la prenotazione sia per la cena che per la maratona musicale: al 333 4657051 o allo 0573 760747.