SANTOMATO LIVE TIENE ACCESA LA MUSICA DAL VIVO

Previsto l’anticipo dei concerti alle ore 21,30. Il programma della settimana

PISTOIA. A seguito di un sondaggio che ha riscosso un grandissimo successo di visualizzazioni e risposte, partito dalla pagina del Santomato Live Club la settimana scorsa, dove si chiedeva se il pubblico era disposto a partecipare ai concerti dalle ore 21,00, immaginando anticipando le restrizioni che sarebbero poi state attuate con il nuovo DPCM dal governo sugli orari degli spettacoli i clienti e followers hanno risposto all’unanimità “si”. Da questa settimana pertanto gli spettacoli inizieranno dalle ore 21,30 e la Pizzeria Grigliera, sarà aperta dalle 19,15 in poi.

“Questo – spiega Tony De Angelis — è l’ennesimo sforzo che la macchina del Santomato Live, sta facendo per tenere accesa la macchina della Musica dal Vivo, con la speranza che il pubblico risponda bene come ha fatto fino ad ora, che non abbia timore a partecipare agli spettacoli (visto i recenti sondaggi, sono posti sicuri) e tutto ovviamente con il massimo rispetto delle regole anti-diffusione Covid19 attuali”.

Il programma della settimana prevede stasera giovedì 15 ottobre il Contest Cbe Campionato Emergenti. Giunto all’ottava edizione stasera si confronteranno sul palco e si esibiranno a caccia di punteggi cinque band:

Overcoma — Original Band da Firenze

Real’N Parasox – Cover Band da Pistoia

Wine Mother – Original Band da Firenze

Esabeat – Cover Band da Firenze

Flub – Band Under 17 da Lucca

La giuria tecnica e la giuria popolare dovranno valutare le loro esibizioni per la classifica generale provvisoria.

Domani venerdì 16 ottobre il Santomato Live presenta una grande serata all’insegna della musica dei Pink Floyd proposta dai “Breathe Floyd”, band fiorentina che Santomato Live ha messo in programmazione, sia a “Pistoia Suona Live” in pieno centro, sia nella propria programmazione ottenendo dei bei risultati, avendo girato in lungo ed in largo tutta la Toscana ed oltre, avendo partecipato a Festival importanti ed avendo organizzato serate a scopo benefico con molti Sold-Out.

Questi i membri del gruppo

▲ Daniele Minà – Voce, tastiere e sassofono

▲ Gabriele Lari – Voce e Chitarra solista

▲ Lorenzo Guiducci – Chitarra accompagnamento

▲ Lorenzo Perilli – Basso e Lighting designer

▲ Edoardo Piampiano – Batteria, percussioni, Vj, SFX, Video Editing

▲ Tiziana Conti – Cori

▲ Katia Caracciolo – Cori

Sabato 17 ottobre ci sarà lo speciale Iron Maiden con il debutto dei “Killers of the beast” altra band toscana che ha preparato uno spettacolo bellissimo, con scenografie, costumi e musiche ovviamente che omaggeranno la band di Steve Harris.

Una data molto importante per la Band che segnerà il vero debutto del loro nuovo progetto Iron. Hanno preparato una super-scaletta per un sabato ad alto contenuto Rock. Suoneranno: Leon Slade- Vocals , Damiano Ammannati – Guitar , Samuele Morrocchi – Guitar, Simone Lapucci – Bass , Andrea Ammannati – Drums.

Gli organizzatori del Santomato anticipano poi l’appuntamento di venerdì 23 ottobre quando in esclusiva per la Toscana salirà sul palco uno dei migliori chitarristi al Mondo: Guthrie Govan con la Yiorgos Fakanas Group.

È obbligatoria la prenotazione sia per la cena che per il concerto per l’assegnazione del proprio posto in platea, chiamando al 0573 760747 o 333 4657051

[santomato live club]