santomato live. UNA PARTENZA CON IL BOTTO ANCHE PER DICEMBRE

Sabato 3 torna a Pistoia Reb Beach con i Bad Boys e l’8 dicembre il Mescla Tour 2022 deI Meganoidi

PISTOIA. È iniziato un nuovo mese, quello di dicembre al Santomato Live Club e possiamo dire… partenza con il Botto per i primi eventi in programma

Sabato 3 Dicembre, in esclusiva per il Centro Italia, torna a Pistoia, dopo la sua esibizione insieme ai suoi Whitesnake che risale al 2016 sul palco di Piazza Duomo del Pistoia Blues, Reb Beach con i Bad Boys suonerà tutti i maggiori successi dei Whitesnake.

Un evento da non perdere che sarà arricchito in apertura serata dai “Sons of Metal”, band Toscana che propone tutti i maggiori successi dell’Hard Rock/ Heavy Metal .

Giovedì 08 Dicembre arriva a Pistoia il ”Mescla Tour 2022” dei Meganoidi altro evento molto atteso!

Nel giorno di festa, il Santomato Live, ha deciso di proporvi un concerto in esclusiva toscana con i genovesi Meganoidi, che hanno avuto nel corso degli anni varie evoluzioni, proponendo il loro rock alternativo, nato con grosse influenze punk, che nel corso degli anni hanno mutato stile fino ad approdare a un post-rock più lento e fluido.

Ad aprire la serata ci saranno 2 band molto interessanti On The Moon e Le Pietre Giganti.

Tutto il ricco programma del Santomato Live, lo potrete vedere sui canali social o sul sito www.santomatolive.it

È sempre consigliata la prenotazione per la Cena Buffet, che anticipa tutti i concerti ed eventi del Santomato Live ed anche per gli spettacoli ai numeri di riferimento 0573 760747 oppure 333 4657051

Santomato Live Club | Pistoia

Via Montalese, 25/A

loc. Santomato c/o Circolo Arci

Pagina Facebook : santomato live club

Instagram: santomatolive_club

www.santomatolive.it