santomatolive. ARRIVANO I PIQUED JACKS, FLORIDI E ROCK IN MOVIE 

PISTOIA. Settimana davvero molto interessante al Santomato Live, che in questa sua 14esima stagione sta registrando moltissimi sold-out, Questa settimana proporrà dei progetti toscani, con artisti che si sono messi in evidenza in questi ultimi anni a livello nazionale ed internazionale come i Piqued Jacks.

Domani giovedì 22 febbraio il cantautore pistoiese Floridi (Luca Floridi) presenterà in anteprima il nuovo album dal titolo “Domeniche da inventare” dando il via all’omonimo tour con la sua band.

Nell’occasione della prima di Floridi, ci saranno special Guest come Riccardo Onori che ha suonato un pezzo dell’album ed i Legno, altra formazione toscana che si è messa in evidenza da alcuni anni nel panorama Italiano.

Venerdì 23 in esclusiva ed unica data in elettrico per la Toscana tornano sul palco del Santomato Live i Piqued Jacks, formazione toscana, nata a Buggiano nel 2006 con il loro Indie Rock / Funk Rock / Rock alternativo.

Si sono fatti conoscere al pubblico Italiano, grazie anche alla loro partecipazione alle semifinali dell’Eurovision Song Contest tenutosi a Liverpool (Regno Unito) lo scorso anno rappresentando San Marino. Per un soffio non hanno raggiunto la finalissima, la scorsa estate hanno partecipato ad alcune date di Dee Jay On Stage con Radio Dee Jay e tanti concerti in Europa

In questa Unica Data in elettrico in Toscana i Piqued Jacks: Andrea Lazzeretti, Francesco Bini, Tommaso Olivieri e Marco Sgaramella presenteranno tutti i loro brani, come Like an Animal presentato all’Eurovision, The Gum fino all’ultimo successo e primo in Italiano Aria.

La serata verrà aperta dal nuovo progetto di William Cavalzani, Massimo Nuti, Davide Pupilli e Filippo Stasi dal nome Will On Earth

Ed infine, sabato 24 sarà il turno dei Rock in Movie con tutto il Rock dei film, ormai progetto molto conosciuto al pubblico del Santomato Live, con l’apertura affidata ai giovanissimi Unknown.

Per ogni serata, anticipata come sempre da una Ricca Cena Buffet, è consigliata la prenotazione ai numeri sempre attivi 0573 760747 o 333 4657051 o 345 6168318

SANTOMATO LIVE CLUB | PISTOIA

Via Montalese, 25/A loc. Santomato c/o Circolo Arci Santomato

www.santomatolive.it

Fb : Santomato Live Club

Instagram : santomatolive_club