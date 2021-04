SANZIONATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UN RISTORANTE AL MACROLOTTO

I controlli sono stati effettuati mercoledì sera dagli agenti

PRATO. Nella serata di mercoledì, intorno alle 21:45, a seguito della segnalazione telefonica di un cittadino che ha riferito che in un ristorante di proprietà cinese in via Toscana erano presenti alcune persone a mangiare e a bere ai tavoli, sono scattati i controlli e al loro arrivo gli agenti hanno accertato che il ristorante era aperto al pubblico e che vi erano più persone sedute al tavolo intente a cenare, il tutto nonostante le restrizioni e le chiusure Covid imposte dalla “zona rossa”.

Gli agenti hanno identificato i clienti e il titolare dell’esercizio e elevato nei loro confronti una sanzione da 400 euro ciascuno.

In tutto sono state elevate 7 sanzioni ed inoltre è stata disposta la immediata chiusura dell’esercizio.

[comune di prato]