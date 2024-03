SAP. IN PENSIONE IL SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE GABRIELE GABRIELLI

Gli auguri del segretario provinciale Raffaella Puca

PISTOIA. La Segreteria Provinciale del Sap di Pistoia, Sindacato Autonomo di Polizia, augura Buona Pensione al Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Gabriele Gabrielli. Oggi 1 marzo 2024 è il primo giorno di pensione per Gabriele, consigliere Sap di Pistoia e amatissimo collega fino a ieri in servizio presso Questura di Pistoia.

LE PAROLE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL SAP DI PISTOIA RAFFAELLA PUCA:

Caro Gabriele grazie di cuore per tuo prezioso contributo per questa Segreteria da consigliere provinciale, per la tua umanità e la tua professionalità sempre al servizio del cittadino che ha bisogno di aiuto.

Le tue capacità professionali, le doti umane e il tuo splendido carattere ti hanno sempre contraddistinto e reso un punto di riferimento per tutti i colleghi con cui hai lavorato e soprattutto per la cittadinanza con cui ti sei rapportato.

Ti auguriamo il meglio e di goderti la tua meritata pensione. Ti vogliamo bene e ricorda sei collega per sempre!

[sap pistoia]