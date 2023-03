sap. NON SOLO PASSAPORTI…

La segretaria provinciale del sindacato autonomo Polizia Raffaella Puca: “A causa del blocco del turnover in tutti gli uffici della provincia di Pistoia c’è una grave carenza di personale di Polizia”

PISTOIA. Il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia esprime un plauso per il grandissimo lavoro svolto dai colleghi della Questura di Pistoia; In questi giorni, per fare fronte alle difficoltà registrate dalla fine del 2022 ad oggi, per il rilascio del passaporto, la Questura ha organizzato aperture straordinarie e “Open day” di cui uno proprio ieri nel Comune di San Marcello Pistoiese, che ha provocato un notevole dispendio di risorse organizzative, logistiche e umane. Tutto ciò per far fronte alle numerose richieste di rilascio che l’appuntamento con l’Agenda on line non è in grado di gestire.

Atteso che nei giorni scorsi sugli organi di stampa il deputato del PD l’onorevole Marco Furfaro ha espresso interesse alle problematiche relative al rilascio dei passaporti e che ha incontrato il Questore di Pistoia ricevendo rassicurazioni in merito, il Sap ritiene opportuno intervenire nel merito.

“Auspico, dichiara il Segretario Provinciale Raffaella Puca, che l’attenzione della politica per queste problematiche serva a riflettere sulla effettiva radice del problema ossia la grave carenza di personale di Polizia in cui versano tutti gli uffici della provincia di Pistoia, ridotto al minimo a causa del blocco del turnover.

Tale grave situazione si ripercuoterà durante i prossimi due anni in quanto sono previsti almeno una quarantina di pensionamenti.

È necessario dunque che questo problema venga preso a cuore dalle istituzioni presenti sul territorio e dai suoi rappresentanti della Politica affinché possano porre la questione nei luoghi opportuni e a farsene portavoce affinché vengano garantite adeguate assegnazioni nella provincia di Pistoia per rendere ai nostri concittadini adeguati servizi per cui la Polizia è deputata.

Ad oggi per senso del dovere e per la natura della nostra professione, continueremo a garantire, anche con turni straordinari, sacrificando le nostre famiglie e finché ci sarà possibile, la sicurezza dei nostri concittadini ma ciò non può eludere i politici dal loro impegno a risolvere la carenza del personale di Polizia”.

[sap pistoia]