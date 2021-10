sap. “PREVENIRE È SICUREZZA”

Ottobre rosa, il Sindacato Autonomo Polizia, con la Lilt, organizza, in Questura, visite senologiche per tutto il personale femminile

PISTOIA. Ottobre è il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno; il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia di Pistoia, nell’ambito delle iniziative per promuovere e favorire i controlli, ha organizzato in Questura visite gratuite a tutte le colleghe, attraverso esami eseguiti da medici della Lilt, nelle giornate del 12 e del 18 ottobre 2021.

“Negli ultimi anni, dichiara il segretario provinciale Andrea Carobbi Corso, la prevenzione ha permesso un costante aumento del numero delle pazienti che riescono a sconfiggere la malattia grazie a diagnosi precoci; per questo, insieme alla Lilt abbiamo deciso di dedicare due giornate alle “nostre” colleghe, mamme, mogli, e talvolta anche nonne, con l’obiettivo di fornire loro valide e professionali indicazioni, abitudini e comportamenti salutari da adottare.

A tale proposito esprimiamo un particolare ringraziamento alla Lilt, ai suoi medici per la disponibilità, professionalità e cortesia, oltre a tutti coloro che si stanno adoperando per il buon esito dell’evento, in particolare al Questore di Pistoia ed ai Dirigenti di Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia Postale”

[sap pistoia]