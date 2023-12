sap. SUCCESSO PER IL PRIMO MEMORIAL “EDO SEMPRE CON NOI”

Alla presenza della moglie Paola Michelozzi, ispettore di polizia di stato, è stato ricordato, a cinque anni dalla scomparsa, Edoardo Parachini in servizio alle Volanti della Questura di Pistoia

PISTOIA. Si è svolta, ieri, la prima edizione del Memorial Edo sempre con noi! organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia Sap di Pistoia.

Prima della partita di calcio c’è stato un momento commemorativo con tutti i colleghi e amici intervenuti per ricordare Edo durante il quale il Questore Marco Dalpiaz e la Segretaria del Sap Raffaella Puca hanno consegnato a Paola, moglie di Edo, Ispettore della Polizia di stato e consigliere del Sap di Pistoia, una targa commemorativa ed ai giocatori delle due squadre una medaglia celebrative.

Al memorial è intervenuto il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tommasi, il quale ha consegnato una coppa alle squadre partecipanti

“ Abbiamo organizzato questo evento perché vuole essere ricordo, condivisione e memoria, del nostro amico e collega Edoardo Parachini che ci ha lasciato 5 anni fa. Edo, in servizio alle Volanti della Questura di Pistoia, è stato sempre presente nella vita della nostra comunità e ci ha lasciato un’eredità di valori e di professionalità che ogni giorno portiamo nel cuore. – è quanto dichiara il segretario Raffaella Puca – Sono scese in campo due squadre, una composta dai colleghi di Edo, poliziotti in servizio nella provincia di Pistoia, e l’altra composta dagli amici e dal figlio di Edo, Tommaso.

È stato davvero emozionante sentire la vicinanza dei colleghi, degli amici di Edo, del Questore e del Sindaco di Pistoia che hanno manifestato vicinanza e affetto a Edo… sempre con noi!!!

[sap pistoia]