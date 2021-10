sap. VISITA SENOLOGICA.. IN QUESTURA

Alla prima giornata di prevenzione organizzata dal sindacato autonomo polizia in collaborazione con la Lilt di Pistoia hanno aderito più di venti poliziotte della provincia di Pistoia

PISTOIA. Sono state più di venti, dai 25 ai 58 anni, le poliziotte della provincia di Pistoia che, questa mattina, in Questura, in occasione della prima giornata di prevenzione, organizzata dal Sap, in collaborazione con la Lilt di Pistoia, hanno eseguito una visita senologica.

“Siamo felici di questo primo risultato e del fatto che l’iniziativa sia stata molto apprezzata dalle colleghe – dichiara Andrea Carobbi Corso, Segretario provinciale del Sap di Pistoia —; siamo certi che nella seconda giornata, il 18 p.v., il numero delle visite sarà più che raddoppiato visto che tutti i posti disponibili sono già stati prenotati.

La cultura della prevenzione è educazione alla salute, va promossa e incentivata in tutti gli ambiti, per questo abbiamo ritenuto necessario organizzare questa iniziativa a favore di tutte le donne della Polizia di Stato, associando tutti gli iscritti alla nostra organizzazione sindacale con la Lilt di Pistoia per l’anno 2022.

Un grazie particolare ai medici volontari della Lilt, che hanno potuto offrire questa opportunità alla nostre colleghe, ed ai vertici della Polizia di Stato che hanno contribuito a diffondere l’iniziativa”.

[sap pistoia]