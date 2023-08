SAPORI DEL MONDO A CASALGUIDI

A Casalguidi da venerdì 1 a domenica 3 settembre arriva lo Street Food Festival in Tour

SERRAVALLE. Sapori del mondo in piazza Gramsci a Casalguidi, da venerdì 1 settembre fino a domenica 3 settembre. Si tratta di un evento che prevede la presenza di diversi gazebo e food truck per la preparazione in loco di piatti tipici provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, accomunati tuttavia dall’esclusivo utilizzo di ingredienti di alta qualità da parte degli stand selezionati.

L’organizzazione di questa tre giorni dedicata al mangiar bene è curata da “Le vie del gusto” e dall’assessorato al Commercio del Comune di Serravalle Pistoiese. <

“La proposta di dar vita a questa iniziativa — afferma l’assessore al Commercio Benedetta Vettori — è giunta a inizio anno. Abbiamo quindi deciso di provare a portare un evento adatto alla stagione nella nostra piazza. Le vie del gusto, organizzatori dell’evento, propongono un festival dedicato al cibo proveniente da tutto il mondo.

Abbiamo quindi pensato che fosse un ottimo modo per continuare a sfruttare la stagione estiva con una proposta di svago piacevole e per buoni palati”.

Gli orari di apertura degli stand sono i seguenti: venerdì dalle 18:00 alle 24:00. Sabato e domenica dalle 10:00 alle 24:00

Per informazioni, si può contattare il numero 389 1084308

[fioretti —comune di serravalle]