SARÀ REALIZZATO UN NUOVO PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA CELLINI

Se ne occuperà la società Sirtam, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’ampliamento della sede in via Fermi

PISTOIA. Nel corso del prossimo anno sarà avviata la sistemazione di una nuova area di sosta in via Cellini, attualmente sterrata, adiacente all’attuale parcheggio scambiatore. Come previsto dalla convenzione stipulata con il Comune, a completare l’intervento sarà la società Sirtam spa che, di pari passo con l’intervento di ampliamento della propria sede di via Enrico Fermi, si occuperà di realizzare a proprie spese il nuovo parcheggio a beneficio dell’area di Sant’Agostino e dei molti pistoiesi che ogni giorno decidono di lasciare la macchina qui per poi raggiungere il centro a piedi o con i mezzi pubblici.

«A scomputo degli oneri di urbanizzazione derivanti dall’intervento alla loro sede, la società aveva proposto la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Borgioli – ricorda l’assessore all’urbanistica Leonardo Cialdi –, ma come Amministrazione abbiamo chiesto e ottenuto lo spostamento dell’operazione in via Cellini, area particolarmente strategica tanto per la mobilità cittadina, quanto perché a servizio del comparto industriale-commerciale.

Questa permuta ha condotto, quindi, a una monetizzazione dei lavori, che ci ha permesso di raggiungere due obiettivi a beneficio dell’interesse pubblico: la sistemazione dell’ampio parcheggio sterrato presente in via Cellini in prossimità di via Fermi, già parzialmente utilizzato anche se non ancora asfaltato e attrezzato, e il reperimento di maggiori risorse dalla Sirtam, per circa 80mila euro. L’opera che sarà realizzata dalla società è sicuramente di maggiore efficacia rispetto a quella indicata nel progetto iniziale del privato.»

Come definito nella delibera di giunta approvata nei giorni scorsi, dunque, andando a realizzare un nuovo edificio direzionale tra via Fermi e via Borgioli, la società di idrocarburi si impegna anche a sistemare e mettere a disposizione della città un nuovo parcheggio pubblico gratuito da 46 posti in via Cellini, implementando così la rete di spazi pubblici dedicati alla sosta in una zona in cui i posti auto risultano particolarmente strategici.

La realizzazione del nuovo parcheggio, al momento utilizzato come area di sosta non attrezzata, sarà finanziata dalla Sirtam per un importo di 185mila euro, invece dei circa centomila inizialmente previsti dal progetto, come detto a scomputo della quota del contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione per il completamento di un intervento edificatorio pianificato nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (Pip).

[comune di pistoia]