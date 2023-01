SARÀ UNA BATTUTACCIA DA… BARROCCIAI

Tu sei buono e ti tirano le pietre.

Sei cattivo e ti tirano le pietre.

Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai,

sempre pietre in faccia prenderai.

Tu sei ricco e ti tirano le pietre

Non sei ricco e ti tirano le pietre

Al mondo non c’è mai qualcosa che gli va

e pietre prenderai senza pietà!

Sarà così finché vivrai Sarà così

Se lavori, ti tirano le pietre.

Non fai niente e ti tirano le pietre.

Qualunque cosa fai capire tu non puoi

se è bene o male quello che tu fai.

Tu sei bello e ti tirano le pietre.

Tu sei brutto e ti tirano le pietre.

E il giorno che vorrai difenderti vedrai

che tante pietre in faccia prenderai!

Sarà così finché vivrai Sarà così.

Antoine – Gian Pieretti (di Gian Pieretti

Ricky Gianco)1967 – Gianni Nazzaro

con lo pseudonimo di Buddy