sarcofago city. ECCO COME FUNZIONANO PROCURA, PREFETTURA E COMUNI

La frase è sempre la stessa: «Non disturbate il manovratore» o altrimenti qualche sostituto (in verità più di uno), per farvi la morale vi trascina in aula perché turbate le acque della palude. Così le «autorità costituite» della Gip Patrizia Martucci vanno in tasca alla «gente comune» per la quale aveva promesso di lavorare il procuratore capo Tommaso Coletta. E «la giustizia è amministrata nel nome del popolo» bue

All’Aveta che tace, comprensione; e a chi chiede giustizia, reclusione?

Così deve procedere il sistema: botte alla gente per salvar la “crema”?

TROPPI DISCORSI E TROPPA IPOCRISIA

PISTOIA È NUDA E SOLA E COSÌ SIA!

Tutti gli sforzi concentrati di molti sostituti della procura pistoiese (in primis Claudio Curreli e Giuseppe Grieco, ma non gli unici) non bastano a comprimere le vergogne della nostra provincia per farle entrare e scomparire in un buco nero di antimateria in grado di cancellare lo spirito omertoso che domina in questa provinciucola di omùncoli cui è affidato il compito di tenere il salotto pulito.

Cosa che fanno, regolarmente, spazzando non solo la polvere, ma anche le cacche degli animali domestici, sotto il tappeto buono del salotto.

Il fetore, però, non lo fermi neppure se accendi gli insufflatori di quei maschera-puzzi che spruzzano Chanel N. 5, ma inutilmente: perché per non sentire né respirare puzzi, occorre che di puzzi, nell’ambiente, non ce ne siano.

E il fatto è che qua – parlo, ora, della Piana Pistoiese e di Pistoia città – l’aria è il risultato di 70 e più anni di incenerimento non da via Tobagi, ma da sinistra democratica. Sempre accompagnata e protetta dagli sceriffi della Costituzione sapientemente ignorata.

Stamattina propongo all’attenzione dei lettori una bellissima lezione di favoreggiamento delle «autorità costituite» da parte dei signori assoluti della legge, coloro che decidono chi è da macellare come agnello pasquale e chi deve restare seduto alla mensa del padre per sgranare l’abbacchio individuato come il responsabile di ogni male.

Ri-parlo di Agliana/Agrùmia e del mai-comandante Andrea Alessandro Nesti. In rapporto alla segretaria Paola Aveta, “convitata di pietra” che, a mio personale parere, è responsabile in solido del mellettàio di Agrùmia, anche se è talmente benvista – i fatti ce la presentano così – che né magistrati né prefetti la sfiorano neppure con un fiore.