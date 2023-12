sarofago city. PER LA PACE SOCIALE IL PALAZZO DI GIUSTIZIA HA BISOGNO DI ESSERE SANIFICATO

«Organizziamoci» è l’appello di Marco Baldi, vittima della malagiustizia locale. «È ovvio che inerzia e menefreghismo aiutano i disonesti»

VITTIME E PERSEGUITATI

SI ORGANIZZANO IN COMITATO

Buongiorno, concittadini pistoiesi e buone feste a tutti!

Approfitto dell’occasione del Natale, dove quasi tutti, “abuseranno” dei social, per farvi una importante comunicazione.

Non so se molti di Voi condividono le mie sensazioni, ma se le condividono è arrivato il momento di fare qualcosa!

Stiamo parlando di quel senso di disagio, di precarietà e di impotenza che ci pervade valutando ciò che vediamo percorrendo le strade pistoiesi, siano esse in campagna o in città e anche quel disagio che proviamo nei confronti dei comportamenti degli inquilini del nostro palazzo di “giustizia”.

Che Pistoia sia una città dove la giustizia è esercitata nell’interesse di pochi (per dirla in modo soft, ma sarebbe più appropriato un altro aggettivo), non sono io a dirlo, ma fortunatamente è una questione risaputa.

In più con l’aggravante che questi signori che usano clientele e conoscenze per i loro tornaconti, sono totalmente incapaci di una visione globale, quindi per “rubacchiare”, provocano danni immani.

Finita l’epoca dove politici e affaristi rubacchiavano salvando le apparenze, ora è rimasta solo l’arroganza.