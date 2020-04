SBANDA, ABBATTE I PIOLI DELLA CICLABILE E SCAPPA. RINTRACCIATA GRAZIE AI VARCHI ELETTRONICI

MONTEMURLO. Gli occhi elettronici posti agli ingressi della città non hanno mai smesso di funzionare e in questi giorni di isolamento hanno continuato a registrare le targhe dei veicoli in entrata a Montemurlo. Un’attività davvero molto utile che ha permesso alla Polizia Municipale di risalire alla responsabile di un incidente avvenuto qualche giorno fa in via Montalese a Bagnolo.

Un’auto durante la notte sbanda e abbatte numerosi pioli metallici che delimitano la pista ciclo-pedonale nei pressi di Villa Strozzi. L’auto non si ferma ma prosegue la sua corsa. L’indomani mattina, allertata dai residenti della zona, interviene la polizia municipale che provvede a fare i rilievi dell’incidente e trova un pezzo di carrozzeria riconducibile a un’auto modello Pegeot.

Gli agenti iniziano le indagini ed utilizzano i dati delle targhe dei veicoli in transito dai varchi di via Berlinguer e via di Galceti. In pochi minuti, grazie anche al basso numero di auto che in questi giorni di emergenza sanitaria transitano durante la notte sulle strade montemurlesi, gli agenti rintracciano una ragazza di 28 anni, cittadina cinese, residente a Prato. Per lei scattano diverse sanzioni.

Il veicolo è privo di assicurazione e quindi la ragazza è multata con una sanzione amministrativa da 849 euro. Scattano anche le sanzioni per perdita del controllo del veicolo (multa da 173 euro) e per non essersi fermata dopo l’incidente (rischia la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni).

«Gli otto varchi per la lettura delle targhe posti ai vari ingressi della città sono molto importanti, non solo ai fini statistici per capire i flussi di traffico in città, ma anche per risalire ai responsabili di incidenti come questo. —spiega il sindaco Simone Calamai — Uno strumento che, insieme al sistema di video sorveglianza, garantisce maggiore sicurezza ai cittadini».

Sempre i varchi elettronici per la lettura targhe sono stati utilizzati dalla polizia municipale qualche giorno fa per rintracciare un camion che aveva perso un grosso carico sulla via Scarpettini nei pressi della rotatoria di via Berlinguer.

Al comando della polizia municipale di via Toscanini la segnalazione arriva verso le ore 12: c’è una panchina proprio nel mezzo della carreggiata. Gli agenti consultano prontamente il sistema di lettura targhe e in pochi minuti, anche grazie al basso flusso di traffico, individuano il camion che aveva perso il carico.

L’autista, rintracciato e fermato dalla municipale, non si era accorto di aver perso una delle panchine metalliche (di quelle usate nei parchi pubblici) che stava trasportando e aveva proseguito la sua corsa. Anche per lui è scattata una sanzione per non aver fissato bene il carico. In un giorno di traffico normale, infatti, la grossa panchina poteva finire su qualche veicolo di passaggio o su un pedone causando ben altri danni. In questo caso la pandemia, forse, è stata provvidenziale.

