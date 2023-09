[scam]pi[a]stoia e giustizia. EX GARDEN FERRETTI, MA COME FUNZIONA BENE IN QUESTA CITTÀ IL TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI!

Ecco come funziona la famosa «amministrazione amichevole» del compagno Zaccaria: distruzione, disperazione e miseria, umana e morale

Del Garden Ferretti ce ne siamo occupati e non solo noi di Linea Libera, stampa clandestina odiosa e indirizzata solo a disegni criminosi, come tutta la procura di Pistoia vorrebbe far credere. In realtà, senza voler offendere nessuno, di cui sembra aver poca stima perfino Bergoglio che va a omaggiare Napolitano senza neppure farsi il segno della croce, nel corso della storia ce ne sono stati diversi di delinquenti recidivi come noi: tutta gente che ama e rispetta la verità e le dà, ovviamente, più amore e rispetto che non a uomini&donne che di rispetto ne meritano davvero poco. Così parlava Socrate. Così parlò Cristo. Così parlò Giordano Bruno. Tutti finiti al rogo perché i farisei avevano a somma noia sentire ripetere che le «autorità costituite» sedevano non su una cattedra povera e linda, ma su un altissimo mucchio di letame, magari coperto d’oro, ma graveolente o, per dirla alla Totò, fetente.

Guardatevi questo video girato da Luciana Ferretti il 21 settembre scorso. Vi renderete conto di come lavori, in questa Italia guidata per nove anni da un veterocomunista mai veramente pentito come Re Giorgio, la grande e bella friendly administration di cui parlava, nelle sue lezioni universitarie, Roberto Zaccaria, illuminato compagno docente di diritto costituzionale e pure presidente di Mamma Rai, il veicolo del conformismo – prima Dc e poi di sinistra.

Leggete anche cosa i ha scritto per accompagnare il video: «Sto chiedendo a *** 10 euro per comprare il pane e il mangiare per i miei animali». Nel video ci vedete la Lola.

Il Garden doveva essere sigillato a inizio luglio. La Ferretti, per mezzo del suo avvocato, aveva chiesto alla giudice Nicoletta Maria Caterina Curci, di concederlei una proroga dei sigilli fino a novembre: almeno le sue piante sarebbero rimaste in vita.

E invece ecco come funziona la famosa «amministrazione amichevole» del compagno Zaccaria: distruzione, disperazione e miseria, umana e morale.

Fa impressione – parere ex art. 21 della Costituzione – vedere come molti magistrati, di famiglia o di persona a dichiarata fede cristiana, rispettino l’invisibile di Bergoglio, onorandolo col mandarne i figli in malora senza pietà.

E con questo ho detto tutto.

Edoardo Bianchini

