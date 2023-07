SCARLET RIVERA E MICHAEL MCDERMOTT IN CONCERTO AL FESTIVAL DELLE COLLINE

Mercoledì 5 luglio alle 21,30 a Villa Il Cerretino la violinista che folgorò Bob Dylan e il cantautore più amato da Stephen King. Frisàri vince il Sound Bridge Contest 2023

POGGIO A CAIANO. La violinista che folgorò Bob Dylan sulla via di “Desire” e il cantautore più amato da Stephen King. Scarlet Rivera e Michael McDermott sono i protagonisti del doppio concerto di mercoledì 5 luglio nella meravigliosa Villa Il Cerretino a Poggio a Caiano (Prato). Si tratta del primo, grande, appuntamento targato Festival delle Colline 2023: artisti e musiche che si sposano a meraviglia con luoghi d’arte e scenari naturali di Prato e delle Colline Pratesi.

L’incontro con Bob Dylan ha segnato per sempre la vita di Scarlet Rivera e la sua improvvisazione al violino su “Hurricane” rimane scolpita nell’epopea dylaniana.

Nel suo concerto al Festival delle Colline attingerà al repertorio del “Menestrello di Duluth” e al proprio. Non mancherà un tributo a Fabrizio De André, artista molto amato da Scarlet.

Per Stephen King “uno dei migliori cantautori al mondo e forse il più grande talento rock’n’roll”. Sono molti e illustri gli estimatori di Michael McDermott, cantautore di Chicago vincitore l’anno passato del Premio Tenco Internazionale alla carriera.

Sul palco di Poggio a Caiano porterà il nuovo album, “St. Paul’s Boulevard”, e trent’anni di pura poesia folk-rock, a partire da quel “620 W Surf” che lo consacrò come “the next big thing” della scena americana. Con il cuore al folk del Village e l’anima al rock’n’soul che da Springsteen attraversa decadi di grande musica, McDermott ha assestato altri ottimi capitoli discografici (“Gethsemane”, “Hey la hey”…) e ha lentamente trovato una propria dimensione artistica, lontano dai clamori degli esordi ma più consona alla sua odierna natura di storyteller.

Il biglietto, come nella tradizione del festival, è più che contenuto, 5 euro.

Frisàri vince il Sound Bridge Contest 2023 – Frisàri è il vincitore del Sound Bridge Contest, concorso musicale organizzato dal Festival delle Colline. La finale si è svolta domenica scorsa all’Ex Fabrica di Prato. Cantautore salentino trapiantato a Milano, Frisàri ha colpito pubblico e giuria per l’originalità della sua proposta, un mix di pop, indie e cantautorato. Come da regolamento, l’artista avrà ora la possibilità di suonare al Live Stage Festival di Sarajevo, in programma dal 28 al 30 luglio prossimi. Il Festival delle Colline sosterrà le spese di viaggio e alloggio. Ottimo il livello anche degli altri quattro finalisti, Faustò, Kouya, Keruac e Grooviera.

In programma fino al 24 luglio, il Festival delle Colline propone artisti d’essai e suoni volutamente fuori dal mainstream. In arrivo Daniel Norgren, Meg, Marco Parente, Extraliscio, Frida Bollani Magoni, Jacopo Fagioli. Info e programma completo www.festivaldellecolline.com.

Festival delle Colline 2023 è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e Regione Toscana. Direzione artistica di Gianni Bianchi.

Festival delle Colline 2023

