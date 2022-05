scegliamo la vita. ANCHE PISTOIA E LA VALDINIEVOLE SI MOBILITANO PER ESSERE A ROMA IL 21 MAGGIO

Un appuntamento fondamentale per il movimento pro life e pro family italiano

PISTOIA. Sabato 21 maggio Roma sarà teatro della manifestazione Scegliamo la Vita convocata da un centinaio di associazioni, tra le quali, sin dalla prima ora, il Family Day, Provita & Famiglia e l’associazione pistoiese Charlotte acvp.

L’iniziativa vuole guardare al futuro dell’Italia con speranza in risposta all’odierna cultura mortifera dello scarto che discrimina ed elimina i più fragili, dal bambino ancora non nato all’anziano, dai malati ai disabili.

Ci mobilitiamo, con una grande manifestazione di popolo, non contro qualcuno ma per elevare un vero canto alla vita senza rancori e recriminazioni, con una grande voglia di celebrare la bellezza della vita, della maternità, della paternità e della famiglia.

Sappiamo che dall’accoglienza della vita nascente e dalla difesa della vita dal concepimento alla morte naturale discendono tutti i diritti umani della nostra civiltà.

Per questo motivo Scegliamo la Vita avrà un orizzonte di proposte a 360 grandi tese anche a chiedere un sostegno concreto alle maternità difficili, che oggi possono contare solo sull’associazionismo pro-life, e più in generale a tutte le coppie aperte alla vita al fine di rilanciare la natalità e combattere l’inverno demografico.

Si tratta di una sfida epocale che chiama a raccolta tutti gli uomini e le donne di buona volontà della nostra nazione.

Anche dalla provincia di Pistoia partirà un nutrito gruppo di persone che andranno ad alimentare la folla festante che sfilerà nelle strade di Roma. Circa un mese ci separa da questo appuntamento fondamentale per il movimento pro life e pro family italiano. Esortiamo pertanto tutti coloro che non si rassegnano all’Italia delle culle vuote a mettersi in contatto con gli organizzatori del gruppo di Pistoia e a prenotare subito uno dei posti rimasti disponibili sui pullman che raggiungeranno Roma o per avere tutta l’assistenza e le informazioni necessarie per partecipare alla manifestazione.

Per infocontattare Maria Teresa al numero 3391173086 o email pistoia@difendiamoinostrifigli.it