scheiße pandemie. PANDEMIA DI MERDA, QUATTRO SALTI IN PADELLA SULLA STUPIDITÀ UMANA E L’INDIGERIBILE SCHIFEZZA DEL POTERE

Don Firindelli, non se la pigli con me, perché io non ce l’ho con lei, ma con tutti quei sant’uomini di chiesa, di destra, di sinistra e pure di centro, che hanno adoperato l’ignoranza del popolo per renderlo sempre più scemo, coglione e impotente…

FRATELLI ORSÙ, BATTIÀM LA PANDEMIA

SEPPELLITEVI IN CASA E COSÌ SIA!

HO VISTO che don Firindelli ha annullato la cena d’agosto per i fedeli di Montale. Di una tavolata – ha detto – si può fare a meno.

È vero. Ma si può fare a meno di tutto, don. Il sudario – disse il vostro papa – non ha tasche. A questo punto si può tranquillamente fare a meno anche della religione che ognuno di voi parroci manipola, maneggia e usa come meglio crede. Non di rado senza ascoltare niente e nessuno a iniziare dal vescovo o dallo stesso Vangelo.

È conoscendo voi (e molto bene, perché io sono quasi nato in chiesa) che quel dubbio che si era acceso in me tanto tempo fa, è diventato certezza: voi, cattolici/progressisti, siete non dove c’è bisogno di voi, ma dove c’è odor di guayaba direbbe Márquez, e per guayaba occorre intendere mammona.

La frutta dolce attira le mosche come mammona (che non è una mamma grande, ma una grande mammella da succhio, sì) attira irresistibilmente i soldati dell’esercito di Cristo.

Almeno quando gli uomini erano scemi e coglioni, ignoranti e cafoni, la religione poteva dare a intendere anche che dio s’incazza e punisce tutti, indistintamente, con le pestilenze e le (false) pandemie come quelle del Covid-19.

Ma oggi, tempo in cui il 90% della chiesa è popolar-comunista, dopo che i teorici del comunismo ci hanno spiegato che la religione era l’oppio dei popoli e che altro non è che una sovrastruttura di potere atta ad inculandum, vedere che Roma è ancora in piedi fa obiettivamente impressione.

Soprattutto se unita a esternazioni tipo-Fassino quando se ne uscì con un: «Io, insomma, via…, ho sempre creduto in Dio». Ma vaffanculo! Proprio tu, brutto segaiolo, secco come un uscio e fissato con le banche e i quattrini!

Don Firindelli, non se la pigli con me! Se la prenda con la sua chiesa che è una chiesa ingannatrice; attaccata ai beni terreni più delle mignatte alla ciccia; fedifraga; pronta ai compromessi in cambio di moneta; raccontaballe come l’elemosiniere del papa che spalma le spese di chi vive a ufo sulle spalle di chi paga regolarmente le bollette Enel. Quel popolo italiano preso a calci in culo da una Lamorgese infamia di se stessa per l’immigrazione, lo ius soli e le regole schizofreniche sulla prise de cul del Green Pass.

Anche voi, preti-comunisti in senso lato, siete solo dei presi per il culo da chi, i miliardi, li macina e li ciuccia davvero, come i sardi alla Becciu. Anche voi, che credete di essere liberi, siete solo delle piccole rotelline – peraltro sdentate – del sistema-mammona o palamara o vaticano, vaticulo, vatt’a cuccà o quel che volete.

La pandemia – di cui lei, don Firindelli, come moltissimi altri, parla – è, non c’è dubbio, una forma diversa di quel dio con cui ci avete sagagnato i maroni dalla nascita del vescovado di Roma fino alla rivoluzione d’ottobre.

Lì ci fu una boccata d’aria, ma il fallimento del socialismo reale e la caduta del muro di Berlino chiedevano, necessariamente, una restaurazione per riaffermare il potere di chi comanda davvero. Dio è morto? Inventiamo la pandemia e siamo a cavallo.

In questo modo voi-chiesa, i politici, i loro padroni magistrati – non di rado corrottissima congrega –, tutti federali e nazis-kapò del quattrino, avete svuotato le zucche del popolo con la post-ideologia del «Si muore tutti! Attenti!».

E il bello è, Don, che non si può nemmen dirvi «Dio vi fulmini!».

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]