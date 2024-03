sciopero enel. PISTOIA ECOLOGISTA PROGRESSISTA PRESENTA UN ORDINE DEL GIORNO

Sarà discusso oggi pomeriggio nella Sala Grandonio

PISTOIA. In relazione allo sciopero nazionale di lavoratrici e lavoratori di Enel promosso da Cgil, Cisl e Uil venerdì 8 marzo, Pistoia Ecologista e Progressista sostiene la protesta presentando un Ordine del Giorno che sarà discusso oggi lunedì in consiglio comunale.

Quello che chiediamo al Consiglio Comunale è di sostenere le ragioni dello sciopero: le organizzazioni sindacali, in rappresentanza dei circa 30.000 lavoratori e lavoratrici di Enel, di cui una parte lavorano a Pistoia, sostengono la necessità di rivedere il piano industriale presentato dall’attuale dirigenza.

Tra gli investimenti previsti, insufficienti sono quelli destinati alle rinnovabili e a un rafforzamento del personale: anche in occasione dell’ultima alluvione è apparso chiaro a tutti che non ci sono abbastanza risorse per fronteggiare le situazioni di emergenza, il che si traduce in tempi di ripristino troppo lunghi per un servizio di primaria importanza come quello dell’erogazione di energia elettrica. S

tiamo parlando di un’azienda a partecipazione pubblica il cui principale obiettivo non devono essere di creare dividendi per gli azionisti, ma di offrire un servizio efficiente e al contempo investire in forza lavoro e infrastrutture per dare risposte concrete in tema di transizione energetica.

Gruppo consiliare Pistoia Ecologista e Progressista