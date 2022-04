scuderie medicee. ENRICO MATTEI, IL DIRIGENTE PARTIGIANO

Relatore della serata sarà il professor Francesco Musotti

POGGIO. Stasera venerdì 22 aprile alle ore 21.00 alla Sala Tribolo delle Scuderie Medicee, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, si terrà la conferenza “Enrico Mattei, il dirigente partigiano. Dall’impegno per la libertà, alla sfida per l’indipendenza energetica italiana” a cura del Professore associato dell’Università degli Studi di Perugia Francesco Musotti.

Interverranno il Sindaco Francesco Puggelli e l’Assessore alla Cultura Giacomo Mari.

Ingresso libero, senza obbligo di prenotazione.

[comune di poggio a caiano]