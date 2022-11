“SCUOLA A…LIMENTARE”, OGGI ALLA BIBLIOTECA SAN GIORGIO

PISTOIA. Oggi lunedì 14 novembre, alle 17, nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, si terrà l’incontro I colori della salute a cura di Stefania Capecchi, che tratterà delle caratteristiche nutrizionali della frutta e verdura di color giallo-arancio.

I frutti e gli ortaggi di questo colore contengono, infatti, il beta-carotene, che possiede un’elevata azione antiossidante e provitaminica, grazie alla quale protegge le cellule dal danno causato dai radicali liberi.

Stefania Capecchi svolge la professione di biologo nutrizionista in studi privati. Laureata in Farmacia e in Scienza della nutrizione umana, è specializzata in alimentazione nelle patologie metaboliche e nell’alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali.

È la referente nutrizionale per l’Associazione culturale C.A.M.P.O Pistoia per conto della quale tiene conferenze sull’alimentazione biologica e naturale.

È consigliere della sezione provinciale di Pistoia della LILT (Lega italiana lotta tumori). Scrive articoli su quotidiani cartacei e on-line sulle qualità nutrizionali degli alimenti, con particolare attenzione ai prodotti tipici, legati al territorio e alle proprietà salutari del cibo biologico.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma per massimo venti persone. Per iscriversi, è necessario inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.

