scuola. AL LICEO “COPERNICO” STUDENTI ANCORA AL FREDDO

Corsi, Cocci, Mazzanti (GN-FdI): “ L’Amministrazione Provinciale risolva”

PRATO. Alberto Corsi, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia: “Nella giornata di Lunedì 27 novembre gli studenti del Liceo Copernico di Prato mi hanno contattato per segnalare la situazione insostenibile che stanno vivendo a causa dell’ennesimo guasto all’impianto di riscaldamento. Da anni il problema del riscaldamento nella scuola Superiore di Viale Borgo Valsugana viene portato all’attenzione dagli studenti.

Anche oggi il Liceo ha dovuto sospendere le lezioni a causa delle temperature nelle aule. Evidente che servano degli interventi immediati e strutturali per risolvere definitivamente il problema, non é possibile che ogni anno i ragazzi debbano rimanere al freddo al punto da costringerli a seguire le lezioni con sciarpe e cappelli. Mi auguro che l’amministrazione intervenga prontamente per risolvere il problema permettendo ai ragazzi di tornare a lezione il più presto possibile. Come Gioventù Nazionale e Azione Studentesca siamo pronti ad affiancare gli studenti se questo non dovesse avvenire.”

Tommaso Cocci, consigliere comunale e provinciale a Prato di Fratelli d’Italia: ”La Provincia di Prato si vanta ogni volta in Consiglio per gli interventi per l’edilizia scolastica, ma come spesso accade nel centrosinistra ai proclami non seguono i fatti. Non si possono lasciare gli studenti all’addiaccio nel pieno dell’inverno. Mi sono state segnalate ulteriori criticità in altri istituti superiori, sarà mia cura accertarmene e portarle all’attenzione del Presidente Calamai.”

Matteo Mazzanti, neo-presidente del coordinamento provinciale FDI Prato: “È assurdo nel 2023 vedere istituti di formazione che versano in queste condizioni.

Il ruolo della Provincia, nella persona di Calamai, deve essere più incisivo, perché fino ad ora su questo tema è stato fatto poco o niente. Situazioni come questa sono inaccettabili”.

[fdi prato]