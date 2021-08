scuola. BRESCI (LEGA): “NECESSARIA UNA SEDE UNICA PER IL LICEO LIVI”

La consigliera provinciale: stessa situazione scolastica del passato

PRATO. “Apprendo ancora una volta di una soluzione (se così si può chiamare) frastagliata per il liceo Livi — afferma la consigliera provinciale Lega Diletta Bresci — Una scuola che ad oggi si trova divisa in ben tre sedi, ma come è possibile che in tutto il territorio della Provincia non si riesca magari a trovare un immobile adeguato per ospitare questa scuola in modo da poter trovare una sistemazione una volta per tutte per studenti e insegnanti?”

“Quando ho letto che gli studenti devono spostarsi per andare in palestra, mi sono tornati alla mente gli anni in cui ero io ad essere studentessa al Rodari e per fare educazione civica dovevamo prendere il bus e spostarci al Keynes — prosegue Bresci —

Pensavo che col passare degli anni le cose sarebbero migliorate e su tutto questo ci avrei riso, invece non è così, l’unica cosa che è cambiata sono gli anni, la situazione scolastica a Prato è sempre la stessa!”.

[diletta bresci]